شبح الحظر الشامل يخيم على الاردن بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا

2020/09/15 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الأردنية الإثنين إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي إن “مجلس الوزراء إتخذ اليوم الإثنين جملة من … Readmore

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