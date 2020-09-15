2020/09/15 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن قائد قوات حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران ، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات “الوعد الصادق”، في محافظة البصرة.وقال البدران، في تصريحات صحفية تابعها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “المناطق المستهدفة هي استكمال مناطق قضاء ابي الخصيب (المطيحة) ومنطقة الرميلة في قضاء الزبير”.وأشار إلى أن “القوات الأمنية ألقت القبض […]

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