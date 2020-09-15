الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع هبوط الدولار

2020/09/15 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادبلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين الثلاثاء 15 سبتمبر في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأونصة بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر أيلول.



وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلي 1976.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

هذا ويترقب المتعاملون في السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم غدا الأربعاء وهو الأول منذ أن كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم متعهدا فعليا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

ويعد الذهب، الذي ارتفع نحو 30% هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم.



وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس آب عند 966 دولارا.



وكسبت الفضة واحدا 1% إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولار.

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