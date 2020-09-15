قائمة باسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية

2020/09/15 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة باسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن، والنفط، في الأسواق المحلية، ليوم الثلاثاء، (15 ايلول 2020) بحسب رصد متخصصين.اسعار مكاتب الصيرفة: سعر بيع الدولار : 124,000 سعر شراء الدولار : 123,000 —————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,98 دولار الأسترليني السعر العالمي : […]

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