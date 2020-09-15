كوارث لبنان تأخذ حصتها من تصميم للراحلة العراقية زها حديد

2020/09/15 | 10:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اندلع صباح اليوم الثلاثاء حريق هائل بأحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يصل إلى المباني المجاورة، فيما لم يسجّل وقوع أي إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، اشتعال النيران وتصاعد سحب الدخان من المبنى المعروف وهو من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية “زها حديد”، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

#زها_حديد في بلد الحديد والنار بادارة المافيا #لبنان pic.twitter.com/jYWb0KSy2h

— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) September 15, 2020

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