ضبط العشرات من ’مسطرات التفجير’ في عملية أمنية بصلاح الدين (صور)

2020/09/15 | 10:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، القبض على 12مطلوبا، فيما عثرت على متفجرات.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إن "مفارز شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، القت القبض على 12مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف، "كما عثرت المفارز على ٤٥ مسطرة تفجير في انقاض دور أحد المواطنين أثناء خروج مفرزة مع خبير المتفجرات لمرافقة حملة رفع الأنقاض، وهي من مخلفات داعش الإرهابي".

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