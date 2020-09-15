اليوم.. اسود العاصمة يشرعون بتدريباتهم استعداداً للموسم الجديد

2020/09/15 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يخوض فريق امانة بغداد اليوم الثلاثاء، أولى وحداته التدريبية استعداداً للموسم الجديد.

وقال مدرب الفريق عصام حمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية تحضيراً للموسم الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل”.

وأوضح ان “امانة بغداد وجميع الأندية العراقية توقفت عن الأنشطة بسبب جائحة كورونا واليوم ستكون أولى خطواتنا من اجل اعداد الفريق بالشكل المطلوب للموسم الجديد”.

يذكر أن خلية الازمة قررت استئناف النشاط الرياضي ابتداءً من 12 أيلول الجاري.



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