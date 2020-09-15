شركة أمازون تسعى لـ توظيف 100 ألف عامل اضافي

2020/09/15 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..كشفت شركة أمازون أنها تسعى لتوظيف 100 ألف عامل إضافى، ما يجعلها ثورة التوظيف الرابعة التى أعلن عنها عملاق التجارة الإلكترونية هذا العام، وذلك لمواكبة طلب التجارة الإلكترونية الذى قفز خلال الوباء .وقالت الشركة إن الوظائف مخصصة للعمل بدوام كامل وبدوام جزئى فى امريكا وكندا، وستشمل هذه الوظائف فى 100 مستودع جديد […]

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