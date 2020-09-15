إنطلاق الصفحة الخامسة من

2020/09/15 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} شرعت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها فجر اليوم الثلاثاء بتنفيذ الصفحة الخامسة من عملية "الوعد الصادق".





وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان العملية " لغرض تفتيش وتطهير مناطق شمال البصرة وتشمل مناطق المدينة {القرنة- الدير - الماجدية – الكرمة} من خلال لواء المشاة الآلي ٣٦ ومديرية شرطة البصرة، والمناطق الجنوبية {الفاو - سفوان - مخفر جبل سنام - مخفر خرانج مخفر جريشان} من خلال قيادة القوات البحرية وقيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير عمليات البصرة".

وأشار الى ان العملية تهدف "لالقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة".

عمار المسعودي

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