إندونيسيا تنوي الاستعانة بقادة جماعات 'إجرامية' لمواجهة تفشي كورونا

2020/09/15 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

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اجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت صحيفة أندونيسية، عن نية السلطات لأمنية في البلاد الاستعانة بقادة الجماعات الإجرامية الكبيرة في مراقبة الامتثال لقواعد مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إندونيسي يدعى جاتوت برامونو، قوله في تصريحات، "نحن لا نوظفهم للخدمة في صفوف الشرطة، لكن ببساطة نجند قادة موثوقين للقيام بمهام معينة لمنع انتشار الوباء"، كما أقر بأنه "ليس سرا أن بعض مجالات الأنشطة، مثل الأسواق ومواقف السيارات، تخضع لسيطرة عصابات المافيا، ولذلك يمكنها أيضا تأمين الالتزام هناك بقواعد محددة، وعلى وجه الخصوص، ارتداء الأقنعة الواقية، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي".

كما شدد برامونو الذي يشغل منصب نائب رئيس الشرطة الوطنية أيضا، على أن "ضباط الشرطة ورجال الأمن سيحرصون على عدم انتهاك أفراد العصابات الإجرامية لحقوق الإنسان عند مراقبة السكان".

وشهدت إندونيسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية زيادة مطردة في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي، وكذلك الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض، وتعاني العاصمة جاكرتا من أكثر الأوضاع صعوبة من هذه الناحية، حيث أعيد فرض قيود اجتماعية واقتصادية صارمة اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

يذكر ان أندونيسيا سجلت أكثر من 221 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد – 19" منذ تفشي الوباء، كما توفي أكثر من 8 آلاف شخص جراء الإصابة بالفيروس.

ر.إ

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