بورصة الكفاح والمحافظات.. تحول لافت في اسعار العملات بعد اسابيع من التذبذب

2020/09/15 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت بورصة الكفاح ببغداد، ومعها اسواق صرف العملة في المحافظات، الثلاثاء، (15 ايلول 2020)، حركة في تداول الدولار الاميركي والعملات الأجنبية، حيث حقق هذا ارتفاعا اوصله الى مستوى 124,000 دينار بالتمام لكل 100 دولار، وذلك بعد اسابيع من التذبذب صعودا وهبوطا.





وفي ما يلي نشرة بأسعار العملات والمعادن ومنها النفط الذي تراجعت اسعاره ايضا..

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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 124,000

سعر شراء الدولار : 123,000

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,98 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,70 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,55 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1966,61$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,30 دولار

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