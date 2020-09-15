إجرام بغداد تعلن عن انشطتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/09/15 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، اعتقال عدد من من المتهمين وضبط عجلات مخالفة.

وذكرت المديرية في بيان أن ه “بناء على توجيهات وزير الداخلية، والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وبإشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة إجرام بغداد، تواصل مفارز مكافحة إجرام بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم خلال (٢٤) ساعة الماضية”.

وأضافت أن “مكاتب مكافحة الإجرام نفذت عمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تمكن مكتب مكافحة إجرام الحبيبية من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، وتم إلقاء القبض على 4 متهمين لقيامهم بجريمة خطف ضمن مكاتب مكافحة إجرام الزهور، والبياع، والمحمودية، والتاجي وفق المادتين ٤٢٢، و٤٢١ ق.ع”.

وبينت أن “المديرية القت القبض ايضاً على 8 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والكرادة، وحسينية المعامل، والمدائن، والقدس، والكاظمية، والحرية، والنهروان وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، وإلقاء القبض على 11 متهما لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، والكرادة، وحسينية المعامل، والكرامة، والمنصور، والصالحية، والحرية، وحي العامل، والدورة، وفق المواد ٤٤٦، و ٤٤٣، و ٤٤٤، و ٤٤٢، و ٤٣٠، و ٢٨٩، و ٢٩٢ ق.ع، كما تم ضبط 7 عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة”.

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