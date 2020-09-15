تحذير مشدد من صحة كردستان بخصوص ’’موجة وبائية’’ جديدة: الزموا بيوتكم

2020/09/15 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر مدير ديوان وزارة صحة، اقليم كردستان، خالص قادر، اليوم الثلاثاء، من دخول موجة قوية من فيروس كورونا مع اقتراب فصل الخريف.

وقال قادر لـ(بغداد اليوم)، "بعد أيام قليلة ندخل في فصل الخريف، وفي هذا الفصل تكثر حالات الإصابة بالإنفلونزا، وهذا قد يخلط مع فيروس كورونا، وبالتالي على المواطنين الالتزام الجدي بإجراءات الوقاية".

وأضاف أن "الإقليم بدأ قبل أيام بحملات توعية شملت مدن الإقليم، بخصوص موجة كورونا في الخريف والتي من المتوقع ان تكون شديد، وكيفية التفريق بينها وبين الانفلونزا العادية".

وتابع "ومع ذلك نطلب من المواطنين الالتزام والحذر الشديدين، لآن كورونا استهلكت الإمكانيات الصحية لدينا، والطاقة الاستيعابية لا تحتمل المزيد من المصابين".

وأشار إلى أن "العودة للإغلاق ومنع حركة التنقل صعب جدا، بسبب الخسائر الاقتصادية جراء ذلك، ولكن الأمر يعود أولا إلى التزام المواطن بارتداء الوقاية والتباعد الاجتماعي، ومن تظهر عليه اعراض المرض حتى لو كانت انفلونزا عادية، يفضل أن يحجر نفسه لمدة معينة لمنع الاختلاط مع المواطنين".

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