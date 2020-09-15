2020/09/15 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقعت شركة "بي بي" العالمية، انتهاء النمو الذي لا يهدأ للطلب على النفط، فيما أصبحت أول شركة كبرى صرحت علانية بنهاية حقبة النفط.

وقالت الشركة في تقرير لها نقلته وكالة "بلومبيرغ"، إن "استهلاك النفط قد لا يعود أبدا إلى المستويات التي كان عليها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا".

وترى الشركة أن "الطلب لن يكون أفضل من مستقر على نطاق واسع خلال العقدين المقبلين حيث أن التحولات تقود عالم الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري".

وتأتي توقعات شركة الطاقة البريطانية العملاقة خلافا لما يراه قادة الشركات الكبرى الأخرى وحتى ووزراء مجموعة "أوبك"، حيث يصر هؤلاء على أن استهلاك النفط سيشهد عقودا من النمو، ووصفوه بأنه السلعة الوحيدة التي يمكن أن تلبي مطالب سكان العالم المتزايدين وتوسع الطبقة الوسطى.

وأعربت "بي بي"، أن النفط سيواجه تحديات من بدائل أخرى قبل أن تتلاشى هيمنته، وهذا يفسر اتخاذ الشركة أكثر الخطوات جرأة حتى الآن بين أقرانها لمواءمة أعمالها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.

بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب الأعلى في الشركة، قال الرئيس التنفيذي، برنارد لوني، الشهر الماضي، إنه سيقلص إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% خلال العقد المقبل.



وينفق ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا لبناء واحدة من أكبر شركات مصادر الطاقة المتجددة في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة عالمية تعلن انتهاء حقبة ’’ازدهار النفط’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة عالمية تعلن انتهاء حقبة ’’ازدهار النفط’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).