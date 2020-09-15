أمانة بغداد تعلن عن شمول كافة مناطق العاصمة بحملات “الوعي البلدي”

2020/09/15 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت أمانة بغداد ، عن شمول مناطق العاصمة كافة بحملات “الوعي البلدي”، عازية ذلك إلى حث المواطنين على الالتزام بأوقات وآماكن رمي النفايات والحفاظ على الصحة العامة.وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إنه تم “شمول جميع مناطق العاصمة بغداد بحملات الوعي البلدي التي تنفذ يومياً من خلال […]

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