بالانفوغراف: الذهب موعود بارتفاع سعره إلى الضعف.. خطوة عالمية “مرتقبة” قد تخفضه فجأة

2020/09/15 | 11:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يشهد المعدن الاصفر منذ فترة، ارتفاعًا غير مسبوق باسعاره في سوق الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة، نتيجة انهيار العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة ، ليتجاوز لاول مرة حاجز الألفي دولار.

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