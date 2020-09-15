مدافع الشرطة يلوم الحظ بعد خسارة القيثارة

2020/09/15 | 11:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد ابدى مدافع نادي الشرطة سعد ناطق، خيبة امله من خسارة فريقه امام الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.وقال ناطق في تصريح لوكالة/ اين نيوز /، “نشعر بخيبة امل كبيرة نعتذر عن الجماهير العراقية لخسارتنا امام الأهلي، فعلنا ما بوسعنا في المباراة وحاولنا التقدم بالنتيجة لكن الحظ لم يحالفنا”.وأوضح بالقول، “لدينا مباراتين الان وسنركز فيها على تحقيق نتيجة إيجابية من اجل ضمان بطاقة العبور الى الأدوار المقبلة ونعد الجماهير العراقية بتقديم أداء يليق باسم الكرة العراقية”.وسيلعب الشرطة يوم الخميس المقبل مع الأهلي مرة أخرى في الدور الرابع من المسابقة

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