2020/09/15 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردود أفعال الكتل السياسية تعكس مدى النفاق السياسي كونهم يطالبون بها في السر بقوةٍ ويرفضونها في العلن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي : الكتل السياسية تؤيد تغييرات الكاظمي في السر وترفضها بالعلن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي : الكتل السياسية تؤيد تغييرات الكاظمي في السر وترفضها بالعلن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).