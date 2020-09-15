علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية

2020/09/15 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي ان استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"يوجب القانون الدبلوماسي محاسبة كل من يعتدي على السفارات وفق قانون الدولة المضيفة ، واعتقد انه يوصف بالعمل الإرهابي.واضاف التميمي ان : القانون الدولي يتيح للدولة صاحبة السفارة ان تطلب العقوبات على الدولة المضيفة كون الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي.واوضح ان : مثل هذه الاعتداءات تخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الامم المتحدة وذلك يدعو الأمم المتحدة الى يقاع العقوبات على الدولة المضيفة./انتهى3

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