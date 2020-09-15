القبض على متهمين لشروعهما بالقتل اثر نزاع عشائري في قضاء الزبير غربي البصرة

2020/09/15 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على متهمين اثنين لشروعهما بالقتل اثر نزاع عشائري في قضاء الزبير غربي البصرة .



"واوضحت قيادة شرطة محافظة البصرة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للإنباء/ نينا/ نسخة منه " ان مفارز مركز شرطة الزبير القت القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا لارتكابهما جريمة الشروع بالقتل اثر نزاع عشائري ./انتهى

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