2020/09/15 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / تظاهر خريجو كلية الهندسة في البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وفي جميع الاختصاصات الهندسية .وأكدوا خلال التظاهرة ان عددهم يتجاوز 1000 خريج ومضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات ومازالوا بدون عمل" مشيرين الى ان الاختصاصات في الشركات النفطية متوفرة بينهم./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لخريجي كلية الهندسة في البصرة يطالبون بتوفير فرص عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لخريجي كلية الهندسة في البصرة يطالبون بتوفير فرص عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).