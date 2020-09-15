تذبذب أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصة ومكاتب الصيرفة

2020/09/15 | 11:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية، فيما استقرت في الأسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 123.350 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت البورصة أمس، 123.200 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد:

سعر البيع: 123.750 ديناراً لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 122.750 ديناراً لكل 100 دولار.

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