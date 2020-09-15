2020/09/15 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكتشفت مجموعة من خبراء التقنية والأمن السيبراني ثغرة أمنية في منصة التدوين المصغر “تويتر” يمكنها أن تسمح بالتلاعب في التغريدات.وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تلك الثغرة سمحت لبعض المغردين بصورة سرية في التلاعب في تغريداتهم وتغريدات أناس آخرين وحسابات مختلفة، ما قد يؤدي إلى التلاعب أيضا في تغريدات مهمة.واكتشف توم وارين، خبير الأمن السيبراني، أن تلك ربما تكون ميزة غير معلنة من قبل تويتر، يمكنها تحرير التغريدات، لكن عدم الإعلان عنها ربما يكون خطأ بصورة كبيرة، لأنها ستؤدي إلى استغلالها من قبل قراصنة وهاكرز.وبالفعل أعلن فريق “تويتر” التقني أن ذلك الأمر ثغرة تقنية، وأنها تحقق في الأمر بصورة كبيرة لمعرفة كيفية إيجاد حل لتلك الثغرة التقنية.وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي: “إن خيار “التعديل” على التغريدات، كما قلنا سابقا، غير مطروح في سياساتنا على الإطلاق، وأي ظهور لذلك بمثابة خطأ تقني”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثغرة أمنية في “تويتر” يمكن من خلالها التلاعب بالتغريدات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثغرة أمنية في “تويتر” يمكن من خلالها التلاعب بالتغريدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).