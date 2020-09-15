ولايتي ..نامل ان يقوم السياسيون العراقيون بخطوات كبيرة لايجاد حلول لمشاكل العراق والمنطقة في ظل الحكومة الجديدة

2020/09/15 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعرب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى في ايران للشؤون الدولية عن أمله ان يقوم السياسيون العراقيون بخطوات كبيرة على صعيد ايجاد حلول لمشاكل العراق والمنطقة في ظل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.ووصف ولايتي خلال استقباله رئيس ائتلاف دولة القانون الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي بحسب الاعلام الايراني اليوم ، بأنه صديق مكافح وعمل على الدفع بمصالح الشعب العراقي الى الامام وعدّ اللقاء معه ايجابيا للغاية".



وأكد ولايتي والمالكي، خلال اللقاء، ضرورة توطيد الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تمتد جذورها الى نحو 4 آلاف عام والقواسم الثقافية المشتركة الكثيرة بين البلدين"./انتهى2

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