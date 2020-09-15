9 نقاط من الصحة النيابية بشأن العام الدراسي الجديد: لا تنقلوا العدوى للبيوت

2020/09/15 | 11:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن العراق يقف في قمة الإصابات (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، 9 مقترحات إلى رئاسة الوزراء بشأن بدء العام الدراسي الجديد في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقالت مقرر اللجنة صفاء مسلم بندر في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "نظرًا لتحذير منظمة الصحة العالمية ونصه..



(الشهران المقبلان سيكونان الأقسى) ونظرًا لكثرة المناشدات والمطالبات التي تردنا من مواطنينا ومن المنظمات الإنسانية وبناءً على المخاطر التي تحدق بشعبنا وكثرة الإصابات التي لامست الخمسة آلاف إصابة باليوم الواحد ومن موقع المسؤولية التي أنيطت بنا، نعرض على أنظاركم أهم المحاور التي لا بد من مراعاتها من أجل الحفاظ على مواطنينا من مخاطر هذا الوباء وبما يسلط الضوء على شريحة الطلبة وكما هو أدناه:

1- يقف العراق في قمة الإصابات وفي الذروة فالمعلن حوالي 4000 إلى 5000 ولا زالت الإصابات لم تتناقص لحد الآن.

2- إن إجبار الطلبة على الدوام سواء المدارس أو الكليات ولو ليوم واحد، يعد زجّهم في أماكن لنقل العدوى وليس مكان الدراسة هو المقصود الوحيد إنما النقل إلى المدارس والاكتظاظ بالدخول وتجمعات الطلبة لا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة عليه وكذلك الحال للكليات.

3- إن الدوام يعني احتمالية نقل العدوى إلى البيوت وما يصاحبها من التفشي بين كبار السن الذين يعانون الأمرّين من الحجر المنزلي للآلاف منهم.

4- إن الأسلوب الأمثل والوحيد في ظل هذه الظروف هو الدراسة عن بعد، ولكل المراحل الدراسية للتربية والتعليم العالي على الأقل لثلاث أشهر أولى لحين استقرار وضع الوباء ومعرفه الوضع الوبائي في حينها.

5- عدم إجبار الطلبة ولكافة المراحل على الدوام الصفي ولأي سبب كان وإن كانت هناك مقررات عملية فيمكن تأجيلها أو المطالبة بها فيما بعد ريثما تنجلي الذروة أو وصول اللقاح وما إلى ذلك.

6- في حال اختارت الوزارات الخيار المدمج الذي هو إجبار للطلبة على الدوام ليوم أو يومين فلا بد من إعطاء الموافقات لبعض المدارس التي لها القدرة على التعليم عن بعد ليكون خيارًا لمن لا يرغب بإرسال ابنه للدوام الصفي بإرساله لهذه المدارس وبعد إجراء التحري والتمحيص بين الكثير من المدارس الأهلية والحكومية تبين قدرتها على ذلك ولكثير من المدارس.

7- هناك تجارب لا بد الاستفادة منها من دول مجاورة وقريبة على العراق حيث إعادة غلق المدارس بعد عشرة أيام من فتحها بعد تسجيل إصابات في صفوف الطلاب.

8- الحل بنظرنا أن يطبق في الثلاث أشهر الأولى التعليم عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي.

9- إننا اذ نقدم هذه المقترحات الصحية والعملية لاستئناف الدوام لوزارتي التربية والتعليم نضعها أمام شعبنا الصابر وهي سهلة التطبيق ونحمل الحكومة ولجنة الصحة والسلامة المسؤولية كامله في حال ازدياد تسجيل إصابات لاسمح الله عند استئناف الدوام أو نقل العدوى إلى كبار السن من ذوي الطلبة في البيوت وفضلاً عن هذا وذاك المسؤولية الشرعية أمام الله تعالى".

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