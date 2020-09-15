عودة الحياة للمستطيل الاخضر وسط اجراءات الوقاية من كورونا

2020/09/15 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تعاود فرق الدوري الممتاز في بغداد والمحافظات تمارينها الجماعية تحضيراً لانطلاق المنافسة المحلية في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بعد أن سمحت خلية الأزمة العراقية بعودة النشاطات الرياضية بعد توقف قسري فرضه فيروس كورونا طوال الأشهر الماضية.

نادي الحدود كان في طليعة الفرق التي أجرت مرانها الأول، بقيادة المدرب مظفر جبار والجهاز الفني المساعد بعد فريق الصناعات الكهربائية الذي أطلق استعداداته يوم الأحد الماضي على ملعب الكشافة، فيما أعلنت أندية الزوراء وأمانة بغداد والديوانية والنجف انطلاق تدريباتها الجماعية ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أن تكون مغلقة أمام الجماهير .

وبهذا الخصوص تحدثت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى عدد من ممثلي فرق الدوري الممتاز وكانت البداية مع أمين سر الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي والمشرف على فريق الكرة حازم تيموز الذي أعرب عن ارتياحه لعودة النشاطات الرياضية من جديد.

وأكد تيموز لـ(واع) أن "إدارة النادي وفرت جميع المستلزمات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين الملاكات الفنية والإدارية ولاعبي الفريق ، كذلك دأبت الإدارة على توفير جميع الأمور اللوجستية اللازمة لضمان حصول الفريق على إعداد لائق قبيل خوض غمار منافسات الدوري الكروي".

من جانبه قال رئيس الهيأة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية علي خلف، إن "فريق الصناعات الكهربائية أول المبادرين بعودة التدريبات الجماعية استعدادا لانطلاق الدوري "، مبينا أن" إدارة النادي وفرت الأجواء الصحية المناسبة لعودة التمارين من أجهزة تعفير وجهاز الحرارة وجميع وسائل الوقاية من أجل حماية اللاعبين والجهاز الفني من الإصابة بالفيروس".

فيما أكد مدرب نادي الديوانية حازم صالح أن فريقه سيباشر تدريباته اليوم الثلاثاء في ملعب الإدارة المحلية استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز.

وقال صالح لـ(واع) إن "الفريق سيغادر إلى تركيا نهاية الشهر الحالي بغية الشروع في معسكر تدريبي خارجي للوقوف على جاهزية اللاعبين"، مضيفا أن "الديوانية سيكون رقما صعبا في ضوء التعاقدات مع اللاعبين المحليين والمحترفين والاستعانة بالخبرات التدريبية والإعلامية، والدعم الكبير من الإدارة".

يشار الى أن الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قررت إقامة الدوري الممتاز بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً.

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