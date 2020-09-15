إخماد حريق في مبنى بالحي التجاري في وسط بيروت

2020/09/15 | 11:47 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1بيروت (رويترز) - قال الدفاع المدني اللبناني وشاهد من رويترز إن حريقا نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، لكن تم إخماده.كان الحريق قد شب في المبنى المطل على البحر والمقام على طراز معماري حديث.والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.وعرضت قناة الجديد صورا لأعمدة دخان تتصاعد منه.وقال شاهد من رويترز إن النيران كانت مشتعلة في جزء بأحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها.وكان حريق كبير قد اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار المروع في الرابع من أغسطس آب.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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