النتائج النهائية لعمليات “الوعد الصادق” في البصرة

2020/09/15 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، النتائج النهائية لعمليات الوعد الصادق الصفحة الخامسة.

وذكرت القيادة في بيان أن “النتائج النهائية لعمليات الوعد الصادق الصفحة الخامسة لليوم الثلاثاء في محافظة البصرة:

-إلقاء القبض على 50 مطلوباً للقضاء حسب مذكرات إلقاء القبض.

-مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ٩.

-عتاد أحادية ١٤ ملم عدد/٣ حاوية.

-صاروخ قاذفة عدد/٤.

-قنبرة هاون ٦٠ ملم عدد/١٠

-قنبرة هاون ١٢٠ملم عدد/٢

-سبطانة أحادية عيار ٧؛١٢ ملم عدد/١

-رمانة قاذفة ضد الدروع عدد/٨

-علبة أحادية ١٢،٥ عدد/١٠

-رشاشة ثقيلة أحادية عيار ١٤،٥ ملم عدد/٤

-هاون عيار ٦٠ ملم عدد/١

-دراجة نارية مخالفة القانون عدد/١

-عجلة أدوات مسروقة عدد/١

-كارتون مشروبات كحولية عدد/٢٠

-عتاد BKC شريط عدد/١ زائد عدد/٢ علبة”.

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