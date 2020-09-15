2020/09/15 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، النتائج النهائية لعمليات "الوعد الصادق" التي شهدتها المحافظة. وأشار بيان للقيادة تلقى "ناس" نسخة منه، (15 ايلول 2020)، إلى أن العمليات حققت مهمات عدة بينها القبض على مطلوبين فضلا عن ضبط أسلحة خفيفة وثقيلة.

وفيما يلي أبرز النتائج:

القبض على ٥٠ مطلوبا للقضاء حسب مذكرات إلقاء القبض.

مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ٩.

عتاد أحادية ١٤ ملم عدد/٣ حاوية.

صاروخ قاذفة عدد/٤.

قنبرة هاون ٦٠ ملم عدد/١٠.

قنبرة هاون ١٢٠ملم عدد/٢.

سبطانة أحادية عيار ٧؛١٢ ملم عدد/١.

رمانة قاذفة ضد الدروع عدد/٨.

علبة أحادية ١٢،٥ عدد/١٠.

رشاشة ثقيلة أحادية عيار ١٤،٥ ملم عدد/٤.

هاون عيار ٦٠ ملم عدد/١.

دراجة نارية مخالفة القانون عدد/١.

عجلة أدوات مسروقة عدد/١.

كارتون مشروبات كحولية عدد/٢٠.

عتاد BKC شريط عدد/١ زائد عدد/٢ علبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسلحة خفيفة وثقيلة.. النتائج النهائية لعمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسلحة خفيفة وثقيلة.. النتائج النهائية لعمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).