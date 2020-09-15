إدارة الصقور تخصص راتباً لنجمين سابقين للفريق

2020/09/15 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تخصيص رواتب لعائلتي النجمين الدوليين الراحلين ناظم شاكر وناطق هاشم.

وذكر بيان للنادي ان “رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء شهاب جاهد، التقى بعائلة المرحوم الكابتن ناظم شاكر واتصل هاتفياً بعائلة المرحوم ناطق هاشم”.

وأوضح ان “قائد القوة الجوية راتبا للعائلتين تقديرا لمسيرتهما الكبيرة مع الصقور خلال فترة الثمانينيات، فضلا عن تعيين فهد ناظم شاكر في نادي القوة الجوية الرياضي عرفاناً وتقديراً لوالده المرحوم الكابتن ناظم شاكر”.

وتوفي ناظم شاكر في الـ11 من أيلول الجاري، بينما توفي ناطق هاشم في الـ26 من أيلول عام 2004.



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