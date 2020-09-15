2020/09/15 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ، مع نظيره الالماني هايكو ماس، سبل تحقيق المنافع المشتركة للبلدين، فضلا عن السعي الى تحقيق الاستقرار الاقليمي.وقال بيان للخارجية تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى نظيره الألمانيّ هايكو ماس في مبنى وزارة الخارجيّة الألمانيّة، وبحث الجانبان جُهُود الحُكُومة العراقيّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الالماني تحقيق المنافع المشتركة للبلدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الالماني تحقيق المنافع المشتركة للبلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).