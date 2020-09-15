سائرون والفتح والقانون يوضحون موقفهم من قائمة التعيينات الأخيرة

2020/09/15 | 11:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالفا سائرون والفتح وكتلة دولة القانون، يوم امس الأثنين، موقفهم من التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في عدد من المناصب الحكوم...

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