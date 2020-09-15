الجوية: تخصيص راتب لعائلتي ناظم شاكر وناطق هاشم

2020/09/15 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء شهاب جاهد بعائلة الكابتن الراحل ناظم شاكر واتصل هاتفياً بعائلة الكابتن الراحل ناطق هاشم.





وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قائد القوة الجوية خصص راتبا للعائلتين تقديرا لمسيرتهما الكبيرة مع الصقور خلال فترة الثمانينيات، فضلا عن تعيين فهد ناظم شاكر في نادي القوة الجوية الرياضي عرفاناً وتقديراً لوالده الراحل الكابتن ناظم شاكر".

وتوفي ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع فيروس كورونا، استمر لما يقارب من شهرا كاملا.

وعانى الراحل من ضرر كبير أصاب الرئة، ورغم الإسعافات الكثيرة إلا أنه عانى من الغيبوبة، لمرات عديدة حتى فارق الحياة.

ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل أحمد راضي وعلى هادي.

عمار المسعودي

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