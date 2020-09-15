بالوثيقة.. نزاهة كركوك تستقدم مسؤولاً

2020/09/15 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أصدر مكتب التحقيقات في هيأة النزاهة في محاة كركوك أمراً باستقدام مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان ف يالمحافظة {سجات جمعة}.





وبجسب أمر الاستقدام فان "الطلب جاء أثر شكوى من محافظ كركوك وكالة {راكان الجبوري} نتيجة قيام مدير المكتب بالادلاء بتصريحات اعلامية وشخصية وتحريض على تخريب المؤسسات الصحية بالحجر الصحي ومن مساهمة فاعلة في تفشي فيروس كورونا".

عمار المسعودي

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