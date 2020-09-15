تحذير نيابي: أميركا قد تنقل الأرشيف اليهودي العراقي إلى إسرائيل 

2020/09/15 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أبدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الثلاثاء، مخاوفها من احتمال ذهاب الارشيف اليهودي العراقي الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الاسرائيلي بعد ما قامت القوات الأمريكية بنقله إلى واشنطن بعد الغزو عام 2003.وقال عضو اللجنة على جاسم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية ليست لديها الرغبة الحقيقية في استرجاع الارشيف اليهودي”.وأضاف الحميداوي، أن “الأمريكان نقلوا الارشيف اليهودي الى واشنطن، فضلا عن قطع اثرية مهمة بالاضافة الى مجلدات اكثر قيمة تعود لمئات السنين بعد الغزو عام 2003 “.واوضح ان “الارشيف اليهودي يحتل اهتماما كبيرا لدى العراقيين لما له من أهمية في توثيق فترة تاريخية مهمة من تاريخ العراق”، مشيرا الى ان “هناك مخاوف حول نقل جزء من هذا الارشيف الى اسرائيل “، انتهى / ح 25

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