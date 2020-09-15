البعيجي يطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية باقليم كوردستان

2020/09/15 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

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النائب منصور البعيجي

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، منصور البعيجي، الثلاثاء، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتدخل الفوري وفرض هيبة الدولة على منافذ حدود اقليم كوردستان جميعها ومنع دخول أي شي دون موافقة الحكومة.

وقال البعيجي، في بيان صحفي، اليوم 15 أيلول 2020، ان "الحديث عن حماية المنتج الوطني والمنافذ الحدودية في اقليم كوردستان مفتوحة، هو ضحك على الذقون ولن يكون هنالك اي حماية للمنتج الوطني نهائيا"، مبينا انه "لذلك على الحكومة ان تتحرك للسيطرة على المنافذ الحدودية بالاقليم".

واضاف ان "السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني ودعمه بصورة كاملة والسيطرة على الاسواق العراقية من الغرق بالبضائع الرديئة".

ودعا البعيجي، "الكاظمي ان يتحرك سريعا لفرض هيبة الدولة وتطبيق الدستور والقانون بجميع منافذ البلد الحدودية والسيطرة عليها بشكل تام ، كما حصل بالمنافذ الحدودية الاخرى لباقي المحافظات في البلد ومنع دخول أي شي دون موافقة الحكومة خصوصا مايتعلق بالرزنامة التي تصدرها وزارة الزراعة للمحافظة على منتجنا الوطني".

وأشار الى ان الاسواق العراقية تغرقها البضائع والسلع من المواذ الغذائية والزراعية والتجارية التي تدخل عن طريق اقليم كوردستان وبكميات كبيرة جدا لايمكن السيطرة عليها خصوصا فيما يتعلق بالسلة الغذائية والتي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي .

ر.إ

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