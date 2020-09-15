بالصورة.. انتشار أمني كثيف وتطويق لمدخل الخضراء من جهة القادسية

2020/09/15 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

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مدخل المنطقة الخضراء

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مصدر امني، الثلاثاء، قيام القوات الأمنية بانتشار مكثف وتطويق مدخل المنطقة الخضراء من جهة القادسية والمطار بعد سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بالقرب من جامع ام الطبول في منطقة اليرموك.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 15 أيلول 2020، ان وسط العاصمة بغداد شهد انتشارا أمنيا من مختلف الصنوف وتطويق لمدخل المنطقة الخضراء من جهة القادسية والمطار بعد سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بالقرب من جامع ام الطبول في منطقة اليرموك القريبة من شارع مطار بغداد الدولي.

يأتي ذلك بعد إعلان خلية الإعلام الأمني، عن أن منظومة "سيرام" تمكنت من معالجة صاروخي كاتيوشا حاولا استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث أشارت الخلية إلى ان "ذلك لم يوقع اية خسائر"، مبينة ان الصواريخ تم إطلاقها من منطقة علي الصالح.

ر.إ

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