ترمب يتوعد إيران برد سيكون أقوى ألف مرّة في حال مهاجمة الولايات المتحدة

2020/09/15 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من شن أي هجوم على الولايات المتّحدة، متوعداً بأن الرد الأميركي عليها سيكون أقوى ألف مرّة.

وكشفت تقارير صحفية عن تخطيط طهران لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا، لانا ماركس.

وذكرت مصادر رسمية أن إيران كانت خططت لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا ردا على اغتيال قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق مطلع العام الحالي،موضحة أن الاستخبارات الأميركية ليست متأكدة تماما من سبب استهداف الإيرانيين لماركس، لكن أحد المسؤولين رجح أن تكون العلاقة الوطيدة التي تجمعها والرئيس الأميركي دونالد ترامب هي السبب.

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