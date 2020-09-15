انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة

2020/09/15 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران، إن عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير.

وأضاف البدران أن العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال ثمانية عشر، مطلوباً في قضايا مختلفة منها المخدرات والسطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم.

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