مصدر: تحقيقات مستمرة لمعرفة سبب دوي الانفجار قرب المنطقة الخضراء

2020/09/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، إن تحقيقات مستمرة وسط انتشار أمني مكثف، تحاول التعرف على سبب الانفجار الذي سمع دويه في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وأضاف المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جسماً غريباً انفجر صباح اليوم، وخلّف دوي انفجار كبير، من جهة جامع أم الطبول القريب من المنطقة الخضراء".

وأشار الى أن "انتشاراً أمنياً مكثفاً تبع الانفجار، فيما حلقت طائرات مروحية فوق مكان الحادث".

وتابع، أن "بوابات المنطقة الخضراء أغلقت أمام حركة السيارات".

وبين فترةٍ وأخرى، تحدث انفجارات مختلفة في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، التي تحوي مجلسي النواب والوزراء، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية، فضلاً عن وجود السفارة الأمريكية.

وغالباً ما تُطلق صواريخ كاتيوشا على المناطق المحاذية للمنطقة الخضراء، والأخيرة خصوصاً، كمحاولة لاستهداف السفارة الأمريكية الموجودة داخل المنطقة الخضراء.





ولم تعرف بعد الجهة التي تقوم بالهجمات الصاروخية المختلفة، في حين تبنت هذه الهجمات جهات أطلقت على نفسها تسميات مختلفة.

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