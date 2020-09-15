وزير الصحة يطلق مخصصات الخطورة لهذه الفئة من الموظفين

2020/09/15 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، اليوم الثلاثاء، اطلاق صرف مخصصات الخطورة لخريجي كليات العلوم والعلوم التطبيقية.

وجاء في بيان نشره الوزير على صفحته الموثقة في ’’فيسبوك’’، انه "وجه بإطلاق صرف مخصصات الخطورة الـ30% لخريجي كليات العلوم والعلوم التطبيقية، او ما يعادلها استنادا الى القانون".

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