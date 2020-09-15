ترامب : أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة

2020/09/15 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجوماً على إيران سيكون أكبر بألف مرة"

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