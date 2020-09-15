2020/09/15 | 12:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين ..منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على مصارفنا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين ..منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على مصارفنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).