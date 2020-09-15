مصر: الكشف الآثري الجديد سيهز العالم

2020/09/15 | 12:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس تأجيل المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن الكشف الأثري في منطقة بسقارة عقب اكتشاف سرداب يحتوي على كمية ضخمة من توابيت المومياوات الملونة مكدسة فوق بعضها عمرها 2500 عام.وبحسب تصريحات حواس للتفلزيون المصري، سيهز الكشف الأثرى العالم بفضل الكنوز الأثرية الضخمة التي يحتويها في منطقة الهرم المدرج.وأوضح زاهي حواس أن السرداب يقع على عمق 13 مترا تحت سطح الأرض.وأشار الخبير الأثري إلى أن هيئة المومياوات تدل على ثراء أسرها، لافتا إلى أن مصر تضم الكثير من الكنوز الأثرية وكل ما اكتشف منها حتى الآن 30% فقط.انتهى 25

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