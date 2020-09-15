2020/09/15 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية دراسة حول نهرين جليديين في أنتاركتيكا بدأت القيود التي تطوقهما بالتحرر، مما يزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر على نطاق واسع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهران جليديان في أنتاركتيكا يهددان برفع منسوب المياه في المحيطات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهران جليديان في أنتاركتيكا يهددان برفع منسوب المياه في المحيطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).