اليابان: سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم تمهيداً لرئاسة الحكومة

2020/09/15 | 12:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيانتهت انتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان، أمس الاثنين، بفوز يوشيهيدي سوغا خلفا لرئيس الحزب المستقيل شينزو آبي.وفاز يوشيهيدي سوغا، البالغ من العمر 71 عاما، في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء في تصويت برلماني الأربعاء المقبل.وقال سوغا في وقت سابق إنه سيسير على نهج آبي المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان، وفقا لرويترز.ويعتبر سوغا حليفا قديما لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات.وكانت المؤشرات تشير إلى أن سوغا سيحقق الفوز برئاسة الحزب الحاكم وبالتالي انتخابه لرئاسة الوزراء خلال التصويت في البرلمان الياباني يوم الأربعاء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب، وسيكمل فترة آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر 2021.

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