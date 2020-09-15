محافظ البصرة يبحث مع «سويدو» الدولية اقامة مشاريع تخدم الواقع الزراعي

2020/09/15 | 12:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيبحث محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مع المدير القطري لمنظمة سويدو وكبير المستشارين في المنظمة تقديم الدعم الكامل لمحافظة البصرة فيما يتعلق بمشاريع دعم المزارعين من ناحية موضوع التشجير والري في مختلف مناطق المحافظة.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه بحث مع المدير القطري لمنظمة سويدو وكبير المستشارين في المنظمة خلال زيارتهم البصرة قضية التشجير في المحافظة كون ان المنظمة مهتمة بموضوع التشجير في المحافظات الجنوبية ومن ضمنها مدينة البصرة، لافتاً الى ان المنظمة تعتبر من المنظمات الإقليمية والدولية والتي حصلت على جوائز عالمية كونها تدعم الكثير من الأمور التي تخدم المجتمع .من جانبه، اوضح المدير القطري لمنظمة سويدو حسن بوتاني انه تطرق خلال اللقاء دعم المحافظة من خلال قضية التشجير ودعم المزارعين وموضوع المناخ والبيئة والتي تعتبر من الاولويات في البصرة ،موضحاً الى ان المنظمة ستقدم المعونة التقنية والمالية لادامة المشاريع الخاصة بالزراعة في البصرة.من جهته، اعرب كبير المستشارين في منظمة سويدو د.هيثم المياحي شكره لمحافظ البصرة المهندس اسعد العيداني لحفاوة الاستقبال ودعمه الكامل للمنظمة من اجل خدمة المجتمع ،مؤكداً الى انه ستكون هناك توأمة في البصرة فيما يتعلق بإقامة مشاريع التنمية الزراعية وكري الانهر فضلاً عن مشاريع اخرى تتعلق بالواقع الزراعي وستكون بدعم من قبل المنظمة .وفي ختام اللقاء قدم مدير منظمة سويدو الدولية حسن بوتاني درع الابداع لمحافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني تعبيراً عن شكر المنظمة لرئيس حكومة البصرة في دعم المنظمات التي تريد تقدم الخدمات للمجتمع العراقي .

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