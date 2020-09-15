2020/09/15 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: أنباء عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبلوماسيين بريطانيين قرب جامع أم الطبول

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