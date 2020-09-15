ميدل ايست أونلاين: الاقتصاد العراقي وقطاع النفط تضررا بسبب سنوات من الحروب والعقوبات

2020/09/15 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد موقع “ميدل ايست أونلاين” الاخباري ان ديون الدولة العراقية تبلغ ثمانين الى تسعين بالمئة من الناتج القومي.

وأشار الموقع الى ان الاقتصاد العراقي وقطاع النفط تضررا بسبب سنوات من الحروب والعقوبات والتمرد الذي أعقب الغزو الأميركي، مبينا ان العراق يعتمد على النفط في تمويل سبعة وتسعين بالمئة من ميزانيته العامة.

قال وزير المالية العراقي علي علاوي أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن إصلاح الاقتصاد العراقي سيستغرق خمس سنوات من العمل، مؤكدا أن الدين الخارجي يصل الى مئة وثلاثة وثلاثين مليار دولار.

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