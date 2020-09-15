كركوك.. مسؤول مشاجب قاطع الرياض بداعش في قبضة الاستخبارات (صورة)

2020/09/15 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على ما يسمى بـ’مسؤول مشاجب قاطع الرياض/ ولاية كركوك’.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إنه "من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في مايسمى ولاية كركوك، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضاف، "بعد نصب كمين محكم له، تم القبض عليه، وهو مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل مسؤول مشاجب مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك".

ولفت البيان إلى، أنه "من خلال التحقيقات الأولية مع المطلوب، اعترف بانتمائه للتنظيم بالمنصب أعلاه ولدية اثنين من اولاده تم تجنيدهم من قبله ضمن ضفوف التنظيم، احدهم تم قتله والآخر تم القبض عليه من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".

واشار إلى أنه "تم تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

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